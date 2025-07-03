Экологи предупреждают: ядовитая рыба распространяется по Чёрному морю

03.07.2025 19:03





Несколько источников, включая ихтиологов, государственные экологические службы Украины и самопровозглашённой республики Абхазия, подтвердили появление в Чёрном море инвазивного вида – серебристого тетрадона (Lagocephalus sceleratus), также известного как рыба-фугу или пузырчатая рыба, который представляет смертельную опасность при употреблении в пищу.



Этот тропический хищник родом из Индо-Тихоокеанского региона проник в Средиземное море через Суэцкий канал, а с 2014 года начал распространяться в Чёрном море. Рыба содержит сильнейший нейротоксин — тетродотоксин, который поражает нервную систему человека и может вызвать смертельное отравление даже при минимальном употреблении.



Ихтиолог Арчил Гучманидзе сообщил о поимке серебристого тетрадона в районе устья реки Чаквисцхали на грузинском побережье и опубликовал фото, подтверждающее эту находку. При этом Национальное агентство окружающей среды Грузии заявляет, что официальных данных о присутствии этой опасной рыбы у побережья страны пока нет.



В то же время директор Института экологии Академии наук самопровозглашенной республики Абхазия Роман Дбар отметил, что рыба уже встречается в северо-западной части Чёрного моря у побережья Украины и может распространиться дальше.



«Исходя из размера этой рыбы и характерного колючего покрова, она кулинарного интереса вообще не представляет. Но в любом случае люди должны быть информированы, что нельзя употреблять ее в пищу. У берегов Абхазии рыба-шар пока не зарегистрирована, здесь ее никто не наблюдал. Большая часть свидетельств касается северо-западной части Черного моря, у берегов Украины. Оттуда рыба фугу может попасть и в нашу акваторию», – сказал эколог.



Украинская Государственная экологическая инспекция в июне 2025 года официально подтвердила появление серебристого тетрадона у берегов Одесской области и предупредила о серьёзных рисках для экосистемы, рыболовства и здоровья населения. В ведомстве призывают при обнаружении этой рыбы фотографировать её с предметом для масштаба, фиксировать координаты и сообщать инспекции.



Экологи отмечают, что с учётом повышения температуры воды и глобального потепления серебристый тетрадон имеет потенциал для дальнейшего активного распространения в Чёрном море, что может привести к значительному ущербу для местной флоры, фауны и рыболовства.





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