16-й день голодовки шахтеров Чиатура – один из них в тяжелом состоянии

04.07.2025 18:10





4 июля — 16-й день голодовки шахтеров Чиатура. Как сообщил один из местных жителей информационному интернет-изданию InterpressNews состояние одного из участников акции – Тариэла Микацадзе ухудшилось.



«Тариэл Микацадзе голодает второй день. Он отказывается обращаться к врачам, отказывается принимать какие-либо лекарства. Уровень показателей диабета у него упал очень низко, что очень критично для его здоровья.



Мы сегодня не вызывали скорую помощь. Мы вызываем, они приезжают, но он отказывается (от помощи). Его состояние очень тяжелое из-за диабета. В Чиатура 6 голодающих, трое из них зашили рты. Мириан Лоладзе голодает вместе с Тариэлом», — сказал Ираклий Джикидзе, друг последнего.



Напомним, шахтеры Чиатура решили с 19 июня начать масштабную голодовку. Основное требование работников – освободить 4-х задержанных ранее коллег: Мераба Саралидзе, Арчила Чумбуридзе, Гиоргия Непаридзе и Тенгиза Гвелесиани, которых 12 июня судья Кутаисского городского суда Николоз Маргвелашвили оставил под стражей. Предварительное судебное заседание по делу должно состояться 17 июля.



Четверо шахтеров были арестованы 29 апреля за нападение на главу горнодобывающей компании после того, как он якобы назвал их «стадом скота».



Саралидзе и Непаридзе позже были обвинены в организации и участии в групповом насилии — преступлении, которое предусматривает тюремное заключение сроком от шести до девяти лет. Чумбуридзе и Гвелесиани, в свою очередь, были обвинены в участии в групповом преступлении, что карается лишением свободы сроком от четырех до шести лет.



Источник: SOVA

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