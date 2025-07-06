Мужчина совершил наезд на участников фестиваля KUPALLE

06.07.2025 20:01





Этой ночью мужчина на внедорожнике въехал в толпу и дважды проехался по костру, вокруг которого водили хоровод посетители фестиваля, сообщают очевидцы.



Первый раз водитель ехал на небольшой скорости, но во второй раз скорость была большой. Один из наших читателей сообщил что автомобиль никого не сбил «чудом». Участники также сообщают, что, выходя из машины, водитель падал — вероятно, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Прибывшая на место полиция не стала задерживать совершившего наезд.



Полиция расследует произошедшее. Организаторы не комментируют ситуацию



Музыкальный фестиваль KUPALLE проходит в эти выходные в Алгети.







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