Агентство по пищевой безопасности отреагировало на случай окрашивания персиков

09.07.2025 21:45





На фоне распространившегося в соцсетях видео, на котором, предположительно, показан случай искусственного окрашивания персиков, Национальное агентство по пищевой безопасности сообщает, что в результате оперативной реакции идентифицирован физическое лицо, проживающее в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (гражданин Г.У.).



Инспекторы регионального отдела агентства в Кахети, совместно с представителями МВД, в ходе проверки изъяли образцы персиков, которые будут направлены на лабораторные исследования. О результатах будет сообщено дополнительно.



Агентство подчеркивает, что регулярно контролирует безопасность всех видов пищевых продуктов. В рамках систематического мониторинга проводится проверка фруктов, овощей и бахчевых на наличие:

• пестицидов,

• тяжёлых металлов,

• радионуклидов,

• нитратов и других веществ.



Результаты таких исследований являются публичными и публикуются как в СМИ, так и на официальном сайте агентства: nfa.gov.ge. (http://nfa.gov.ge/)



Также представители агентства осуществляют фитосанитарный контроль и сертификацию экспортных грузов, что гарантирует их соответствие международным требованиям.





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