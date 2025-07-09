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Агентство по пищевой безопасности отреагировало на случай окрашивания персиков
09.07.2025 21:45
На фоне распространившегося в соцсетях видео, на котором, предположительно, показан случай искусственного окрашивания персиков, Национальное агентство по пищевой безопасности сообщает, что в результате оперативной реакции идентифицирован физическое лицо, проживающее в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (гражданин Г.У.).
Инспекторы регионального отдела агентства в Кахети, совместно с представителями МВД, в ходе проверки изъяли образцы персиков, которые будут направлены на лабораторные исследования. О результатах будет сообщено дополнительно.
Агентство подчеркивает, что регулярно контролирует безопасность всех видов пищевых продуктов. В рамках систематического мониторинга проводится проверка фруктов, овощей и бахчевых на наличие:
• пестицидов,
• тяжёлых металлов,
• радионуклидов,
• нитратов и других веществ.
Результаты таких исследований являются публичными и публикуются как в СМИ, так и на официальном сайте агентства: nfa.gov.ge. (http://nfa.gov.ge/)
Также представители агентства осуществляют фитосанитарный контроль и сертификацию экспортных грузов, что гарантирует их соответствие международным требованиям.
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