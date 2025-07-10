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Мазут в прибрежной зоне Чёрного моря Грузии не зафиксирован
10.07.2025 12:29
Согласно информации Национального агентства по окружающей среде, мазут в прибрежной зоне Чёрного моря Грузии не зафиксирован. Как сообщили изданию BM.GE в ведомстве, это подтверждается результатами визуального осмотра.
В агентстве пояснили, что после получения информации о возможном распространении мазута в акватории Чёрного моря специалисты оперативно отреагировали: помимо визуального осмотра, были взяты пробы воды, результаты анализа которых будут известны позже.
«В Национальное агентство по окружающей среде поступила информация о возможном распространении мазута в прибрежной зоне Чёрного моря Грузии. Реакция последовала незамедлительно. Специалисты агентства провели визуальный осмотр акватории Чёрного моря и взяли пробы. Агентство продолжает мониторинг. По результатам визуального осмотра, признаков распространения мазута в прибрежной зоне Грузии не обнаружено. Результаты лабораторных исследований будут обнародованы позже», — сообщили в агентстве.
В январе этого года, на грузинском побережье находили птиц в мазуте. Также недавно сообщалось о мазуте в прибрежной зоне оккупированного Россией грузинского региона Абхазия.
В декабре прошлого года два российских нефтяных танкера затонули в Керченском проливе. По данным СМИ, на поверхности Чёрного моря распространился мазут, однако пятна властям обнаружить не удалось. Сообщалось также о риске, что вскоре на берег могут начать выбрасываться дельфины.
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