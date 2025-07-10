Во дворе жилого корпуса в Багдати сошла земляная масса, эвакуированы 19 семей

10.07.2025 14:48





В муниципалитете Багдати во дворе одного из жилых корпусов сошла земляная масса, в результате чего были эвакуированы 19 семей.



Информацию распространяет мэрия муниципалитета Багдати.



Как пояснили в мэрии, эвакуация жильцов на улице Руставели, 16 была проведена в связи с обрушением земли во дворе при строительстве железобетонных подпорных стен и дренажной системы дома. По их данным, население переведено в альтернативные съемные помещения.



По информации мэрии, для проверки устойчивости дома было проведено геологическое исследование. Согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Самхараули, устойчивости корпуса опасность не угрожает.





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