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Дополнительный автобус будет обслуживать пассажиров на время реконструкции станции метро «Варкетили»


10.07.2025   17:12


На период реконструкции станции метро «Варкетили» будет назначен дополнительный временный маршрут.

Как отметил на заседании правительства мэрии Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, автобус №174 будет перевозить пассажиров до ближайшей станции метро.

«От перекрестка улиц Джавахети и Лизы Накашидзе-Болквадзе будет назначен временный автобусный маршрут №174, который доставит пассажиров до ближайшей станции метро. Автобус будет курсировать по кольцевому маршруту: от верхнего выхода станции метро «Самгори» до территории, прилегающей к станции метро «Варкетили», и обратно», — заявил Каха Каладзе.

Каладзе отметил, что станция метро «Варкетили» будет закрыта на 45 дней с 12 июля и извинился за причиненные населению неудобства.


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