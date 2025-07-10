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Дополнительный автобус будет обслуживать пассажиров на время реконструкции станции метро «Варкетили»
10.07.2025 17:12
На период реконструкции станции метро «Варкетили» будет назначен дополнительный временный маршрут.
Как отметил на заседании правительства мэрии Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, автобус №174 будет перевозить пассажиров до ближайшей станции метро.
«От перекрестка улиц Джавахети и Лизы Накашидзе-Болквадзе будет назначен временный автобусный маршрут №174, который доставит пассажиров до ближайшей станции метро. Автобус будет курсировать по кольцевому маршруту: от верхнего выхода станции метро «Самгори» до территории, прилегающей к станции метро «Варкетили», и обратно», — заявил Каха Каладзе.
Каладзе отметил, что станция метро «Варкетили» будет закрыта на 45 дней с 12 июля и извинился за причиненные населению неудобства.
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