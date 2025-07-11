На территории Грузии фиксируется повышение концентрации твердых частиц в атмосферном воздухе

11.07.2025 15:09





Согласно информации Национального агентства окружающей среды, с 11 июля на территории Грузии в атмосферном воздухе фиксируется повышение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5), что в основном связано с трансграничным загрязнением и обусловлено незначительным распространением пылевых масс из пустыни с юга и юго-востока.



Национальное агентство окружающей среды при министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии продолжает непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха с использованием автоматических станций.



В агентстве также заявляют, что любой заинтересованный человек может ознакомиться с информацией о состоянии качества воздуха, а также получить медицинские рекомендации в соответствующем разделе «Рекомендации» на портале качества атмосферного воздуха.







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