В Шови строится мемориал в память о погибших во время стихийного бедствия 2023 года

11.07.2025 16:06





По информации министерства инфраструктуры Грузии, в Шови, в районе так называемого «Железного источника», возводится мемориал в память о погибших во время стихийного бедствия 2023 года.



Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе ознакомился с ходом строительства мемориала на месте вместе с депутатом парламента Грузии Гочей Энукидзе и государственным уполномоченным в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуной Маргвеладзе.



«Мемориал строится в память о погибших во время стихийного бедствия 3 августа 2023 года. Проект финансируется из местного бюджета, его завершение запланировано на август 2025 года. Департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры также запланировал строительство и реабилитацию двух мостов, ведущих к Шови, которые были повреждены в результате стихии», — говорится в информации, распространённой министерством инфраструктуры Грузии.





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