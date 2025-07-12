Станция метро «Варкетили» с сегодняшнего дня закрыта на реабилитацию

12.07.2025 10:37





В связи с плановыми реабилитационными работами станция метро «Варкетили» закрыта на 45 дней, начиная с сегодняшнего дня, 12 июля.



В связи с закрытием станции «Варкетили» временно назначен дополнительный автобусный маршрут.



В частности, от перекрёстка улиц Джавахети и Лизы Накашидзе-Болквадзе будет курсировать временный маршрут автобуса №174, который довезёт пассажиров до ближайшей станции метро. Автобус будет курсировать по кольцевому маршруту: от верхнего выхода станции метро «Самгори» до территории, прилегающей к станции метро «Варкетили», и обратно.



Что касается реабилитации самой станции, то, по данным мэрии, все реабилитационные работы планируется завершить в ноябре-декабре.



«Проект предусматривает проведение довольно объемных работ с соблюдением специального технологического процесса, осуществление которых в условиях движения пассажиров невозможно. Соответственно, для минимизации сроков реабилитационных работ на железобетонной арке и в эскалаторном туннеле мы приняли решение закрыть станцию метро «Варкетили» с 12 июля на 45 дней. Затем перейдем к отделочным работам. Исходя из безопасности необходимо, чтобы станция была закрыта 45 дней», - заявил Каха Каладзе.





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