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Станция метро «Варкетили» с сегодняшнего дня закрыта на реабилитацию
12.07.2025 10:37
В связи с плановыми реабилитационными работами станция метро «Варкетили» закрыта на 45 дней, начиная с сегодняшнего дня, 12 июля.
В связи с закрытием станции «Варкетили» временно назначен дополнительный автобусный маршрут.
В частности, от перекрёстка улиц Джавахети и Лизы Накашидзе-Болквадзе будет курсировать временный маршрут автобуса №174, который довезёт пассажиров до ближайшей станции метро. Автобус будет курсировать по кольцевому маршруту: от верхнего выхода станции метро «Самгори» до территории, прилегающей к станции метро «Варкетили», и обратно.
Что касается реабилитации самой станции, то, по данным мэрии, все реабилитационные работы планируется завершить в ноябре-декабре.
«Проект предусматривает проведение довольно объемных работ с соблюдением специального технологического процесса, осуществление которых в условиях движения пассажиров невозможно. Соответственно, для минимизации сроков реабилитационных работ на железобетонной арке и в эскалаторном туннеле мы приняли решение закрыть станцию метро «Варкетили» с 12 июля на 45 дней. Затем перейдем к отделочным работам. Исходя из безопасности необходимо, чтобы станция была закрыта 45 дней», - заявил Каха Каладзе.
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