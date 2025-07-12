|
|
|
Жертвой ДТП на трассе Кутаиси-Цхалтубо стал водитель мотоцикла
12.07.2025 10:41
Жертвой ДТП на трассе Кутаиси-Цхалтубо стал 33-летний водитель мотоцикла.
В результате случая пострадал ещё один человек.
Конкретнее же, по информации очевидцев, мотоцикл, ехавший с большой скоростью, перевернулся, а мужчину, вышедшего на дорогу, чтобы помочь водителю, сбил автомобиль.
Пострадавшие были доставлены в клинику.
Водитель мотоцикла скончался после поступления в клинику.
Второму пострадавшему проведена хирургическая операция и он находится в отделении реанимации.
По факту начато расследование.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна