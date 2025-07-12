Жертвой ДТП на трассе Кутаиси-Цхалтубо стал водитель мотоцикла

12.07.2025 10:41





Жертвой ДТП на трассе Кутаиси-Цхалтубо стал 33-летний водитель мотоцикла.



В результате случая пострадал ещё один человек.



Конкретнее же, по информации очевидцев, мотоцикл, ехавший с большой скоростью, перевернулся, а мужчину, вышедшего на дорогу, чтобы помочь водителю, сбил автомобиль.



Пострадавшие были доставлены в клинику.



Водитель мотоцикла скончался после поступления в клинику.



Второму пострадавшему проведена хирургическая операция и он находится в отделении реанимации.



По факту начато расследование.





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