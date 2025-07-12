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Жертвой ДТП на трассе Кутаиси-Цхалтубо стал водитель мотоцикла


12.07.2025   10:41


Жертвой ДТП на трассе Кутаиси-Цхалтубо стал 33-летний водитель мотоцикла.

В результате случая пострадал ещё один человек.

Конкретнее же, по информации очевидцев, мотоцикл, ехавший с большой скоростью, перевернулся, а мужчину, вышедшего на дорогу, чтобы помочь водителю, сбил автомобиль.

Пострадавшие были доставлены в клинику.

Водитель мотоцикла скончался после поступления в клинику.

Второму пострадавшему проведена хирургическая операция и он находится в отделении реанимации.

По факту начато расследование.


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