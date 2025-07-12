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В Грузии задержаны 6 нелегалов
12.07.2025 11:04
В результате комплексных мер, принятых совместно Департаментом миграции МВД и Пограничной полицией, были задержаны в общей сложности 6 граждан Турции, Ирана, Ирака, Непала и Египта.
«Установлено, что задержанные лица находились в стране без законных оснований, с учетом Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Они злоупотребили условиями, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований.
Задержанные не воспользовались условиями, указанными в решении о высылке, что подразумевает добровольный выезд из страны, в связи с чем Департамент миграции МВД принял решение о задержании указанных лиц.
«Для исполнения решения задержанные в настоящее время содержатся в Центре временного размещения Департамента миграции с целью последующего возвращения в страну происхождения», — сообщили в МВД.
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