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Недалеко от «Вокзальной площади» обрушился верхний этаж жилого дома, есть пострадавшие
14.07.2025 20:08
В Тбилиси, недалеко от «Вокзальной площади», обрушился верхний этаж жилого дома. Как сообщает корреспондент издания «Public», есть пострадавшие.
На место происшествия мобилизованы полиция и бригады аварийно-спасательной службы.
В МВД в связи с инцидентом сообщают, что после получения сообщения были мобилизованы пожарные и силы полиции Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По прибытии на место происшествия пожарные незамедлительно эвакуировали граждан с территории вокруг обрушившегося здания.
«Территория расчищается от завалов, проводятся активные поисково-спасательные работы. На месте происшествия находятся сотрудники скорой медицинской помощи.
МВД призывает граждан, а также представителей всех СМИ, находящихся на месте происшествия, подчиняться указаниям сотрудников МВД и соблюдать правила безопасности», — говорится в заявлении.
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