Недалеко от «Вокзальной площади» обрушился верхний этаж жилого дома, есть пострадавшие

14.07.2025 20:08





В Тбилиси, недалеко от «Вокзальной площади», обрушился верхний этаж жилого дома. Как сообщает корреспондент издания «Public», есть пострадавшие.



На место происшествия мобилизованы полиция и бригады аварийно-спасательной службы.



В МВД в связи с инцидентом сообщают, что после получения сообщения были мобилизованы пожарные и силы полиции Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По прибытии на место происшествия пожарные незамедлительно эвакуировали граждан с территории вокруг обрушившегося здания.



«Территория расчищается от завалов, проводятся активные поисково-спасательные работы. На месте происшествия находятся сотрудники скорой медицинской помощи.



МВД призывает граждан, а также представителей всех СМИ, находящихся на месте происшествия, подчиняться указаниям сотрудников МВД и соблюдать правила безопасности», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





