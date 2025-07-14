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Из-за событий на Вокзальной площади церемония открытия Зугдидского спорткомплекса перенесена


14.07.2025   21:27


Из-за событий, произошедших на Вокзальной площади в Тбилиси, церемония открытия Зугдидского спортивного комплекса, запланированная на 20:00 сегодня, перенесена.

Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

На территории, прилегающей к Вокзальной площади, обрушился жилой дом. Один человек погиб и один пострадал.

По данным МВД, территория расчищается от завалов и ведутся активные поисково-спасательные работы.


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