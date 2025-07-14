Из-за событий на Вокзальной площади церемония открытия Зугдидского спорткомплекса перенесена

14.07.2025 21:27





Из-за событий, произошедших на Вокзальной площади в Тбилиси, церемония открытия Зугдидского спортивного комплекса, запланированная на 20:00 сегодня, перенесена.



Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



На территории, прилегающей к Вокзальной площади, обрушился жилой дом. Один человек погиб и один пострадал.



По данным МВД, территория расчищается от завалов и ведутся активные поисково-спасательные работы.







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