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В Ганмухури приступают к восстановлению и защите береговой линии


14.07.2025   21:49


В селе Ганмухури Зугдидского муниципалитета приступают к восстановлению и защите береговой линии. В рамках проекта запланированы специальные работы по отсыпке и защите 1,6 км береговой линии, что значительно снизит интенсивность процессов эрозии и обеспечит устойчивость побережья.

Ориентировочная стоимость проекта — 5,5 млн лари из госбюджета.

В село прибыл премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, чтобы ознакомиться с проектом.

«Потенциал очень велик, климат очень хороший, поэтому необходимо сделать все, чтобы максимально раскрыть потенциал курорта Ганмухури-Анаклия. Планируемые работы помогут максимально добиться этого потенциала», — заявил Кобахидзе.

Премьер говорит и о необходимо разработать план по развитию курортной инфраструктуры в Ганмухури.

«В этом направлении также начата активная работа», — добавил он.


Источник: SOVA
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