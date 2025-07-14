В Ганмухури приступают к восстановлению и защите береговой линии

14.07.2025 21:49





В селе Ганмухури Зугдидского муниципалитета приступают к восстановлению и защите береговой линии. В рамках проекта запланированы специальные работы по отсыпке и защите 1,6 км береговой линии, что значительно снизит интенсивность процессов эрозии и обеспечит устойчивость побережья.



Ориентировочная стоимость проекта — 5,5 млн лари из госбюджета.



В село прибыл премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, чтобы ознакомиться с проектом.



«Потенциал очень велик, климат очень хороший, поэтому необходимо сделать все, чтобы максимально раскрыть потенциал курорта Ганмухури-Анаклия. Планируемые работы помогут максимально добиться этого потенциала», — заявил Кобахидзе.



Премьер говорит и о необходимо разработать план по развитию курортной инфраструктуры в Ганмухури.



«В этом направлении также начата активная работа», — добавил он.



Источник: SOVA

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