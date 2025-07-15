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В Сенаки двое подростков получили удар током — оба в больнице


15.07.2025   09:55


В Сенаки двое несовершеннолетних пострадали от удара электрическим током.

Согласно имеющейся информации, подростки переходили мост, когда у одного из них упала кепка на цистерну грузового поезда, стоявшего под мостом.

Во время попытки подняться на вагон, оба подростка прикоснулись к высоковольтной линии и получили удар током.

Очевидцы сообщают, что пострадавшие были в сознании. Их экстренно доставили в клинику Зугдиди. На месте происшествия работает полиция.


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