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В Сенаки двое подростков получили удар током — оба в больнице
15.07.2025 09:55
В Сенаки двое несовершеннолетних пострадали от удара электрическим током.
Согласно имеющейся информации, подростки переходили мост, когда у одного из них упала кепка на цистерну грузового поезда, стоявшего под мостом.
Во время попытки подняться на вагон, оба подростка прикоснулись к высоковольтной линии и получили удар током.
Очевидцы сообщают, что пострадавшие были в сознании. Их экстренно доставили в клинику Зугдиди. На месте происшествия работает полиция.
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