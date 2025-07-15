СЧС: Возрастает риск пожаров — патрулирование лесных массивов будет осуществляться круглосуточно

15.07.2025 13:32





«С повышением температуры увеличивается риск возникновения лесных и полевых пожаров, в связи с чем пожарные-спасатели будут круглосуточно патрулировать лесные массивы», — говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



Служба призывает граждан проявлять высокую гражданскую ответственность.



«Согласно информации Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни как в западной, так и в восточной части Грузии ожидается повышение температуры, что увеличивает риск возникновения лесных и полевых пожаров. В связи с этим фактом Служба по управлению чрезвычайными ситуациями усилила мониторинг в зонах риска по всей стране. С целью профилактики и предотвращения возможной угрозы пожарные-спасатели будут осуществлять круглосуточное патрулирование лесных массивов с использованием всей необходимой техники и оборудования.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями обращается к гражданам с призывом проявлять высокую гражданскую ответственность — не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей, а также не оставлять очаги огня без присмотра. В противном случае будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством. В случае обнаружения задымления или огня незамедлительно звоните в Центр управления общественной безопасностью Министерства внутренних дел по номеру 112», — говорится в заявлении службы.







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