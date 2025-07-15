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В Кобулети спасатели обнаружили в море тело мужчины
15.07.2025 14:35
В Кобулети спасатели обнаружили в море тело мужчины возрастом до 35 лет.
Тело молодого человека передано в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщили главе МВД, по факту начато расследование по статье 115 УК КР, что означает доведение до самоубийства.
По имеющимся данным, молодой человек был родом из Гурии и пропал в море два дня назад.
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