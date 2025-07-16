В районе села Гиоргицминда временно запрещено движение транспорта из-за оползня

16.07.2025 11:02





На 96-м км автодороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) произошел оползень. Об этом говорится в информации Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии.



Как отметили в Департаменте автомобильных дорог, причиной оползня стал сильный дождь.



По данным ведомства, на указанном участке будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств.







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