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В районе села Гиоргицминда временно запрещено движение транспорта из-за оползня


16.07.2025   11:02


На 96-м км автодороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) произошел оползень. Об этом говорится в информации Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии.

Как отметили в Департаменте автомобильных дорог, причиной оползня стал сильный дождь.

По данным ведомства, на указанном участке будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств.


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