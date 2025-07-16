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Жители обрушившегося в Тбилиси здания распределены в 11 гостиниц
16.07.2025 11:16
Из обрушившегося около «Привокзальной площади» в Тбилиси здания эвакуированы 103 человека. Они расселены в 11 гостиниц. Об этом BM.GE сообщили в администрации Дидубийского района.
«В настоящее время здание пустует, однако жителей пускают для выноса личных вещей», — отметили в администрации Дидубийского района.
Вечером 14 июля обрушилась часть крыши жилого дома недалеко от «Привокзальной площади», в результате чего погибли два человека, один находится в медицинском учреждении.