Жители обрушившегося в Тбилиси здания распределены в 11 гостиниц

16.07.2025 11:16





Из обрушившегося около «Привокзальной площади» в Тбилиси здания эвакуированы 103 человека. Они расселены в 11 гостиниц. Об этом BM.GE сообщили в администрации Дидубийского района.



«В настоящее время здание пустует, однако жителей пускают для выноса личных вещей», — отметили в администрации Дидубийского района.



Вечером 14 июля обрушилась часть крыши жилого дома недалеко от «Привокзальной площади», в результате чего погибли два человека, один находится в медицинском учреждении.





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