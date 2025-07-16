Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Реконструкция фонтанов и каскада в парке Ваке завершится весной 2027 года - Каладзе


16.07.2025   12:48


Управление по охране окружающей среды мэрии Тбилиси начало реконструкцию фонтанов и каскада в парке Ваке, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.

По его словам, первый этап будет включать в себя соответствующие исследования и детальное проектирование.

«В рамках работ существующие фонтаны и каскад будут восстановлены до первоначального вида с использованием тех же материалов; будет установлена энергоэффективная система освещения; будут полностью обновлены системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения; будет выполнена гидроизоляция бассейнов и каскада; будут установлены насосы соответствующих характеристик», — сказал Каха Каладзе.

По словам мэра Тбилиси, проект будет включать инструкции и рекомендации по эксплуатации объекта.

«Проектные работы включают в себя детальный анализ состояния существующих фонтанов и каскадов, а также инженерно-геологические изыскания. Обязательным условием для участия компании в тендере было наличие у исполнителя или нанятого ею сотрудника опыта в обустройстве/реконструкции и проектировании фонтанов на территории государств-членов Европейского Союза (в соответствии со стандартом EN50110-1) по состоянию на 1 января 2020 года. Считаю, что, учитывая пережитую нами трагедию, привлечение европейских специалистов к этому проекту важно», — отметил Каха Каладзе.

По его словам, работы будут полностью завершены весной 2027 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна