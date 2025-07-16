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Реконструкция фонтанов и каскада в парке Ваке завершится весной 2027 года - Каладзе
16.07.2025 12:48
Управление по охране окружающей среды мэрии Тбилиси начало реконструкцию фонтанов и каскада в парке Ваке, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.
По его словам, первый этап будет включать в себя соответствующие исследования и детальное проектирование.
«В рамках работ существующие фонтаны и каскад будут восстановлены до первоначального вида с использованием тех же материалов; будет установлена энергоэффективная система освещения; будут полностью обновлены системы водоотведения, водоснабжения и электроснабжения; будет выполнена гидроизоляция бассейнов и каскада; будут установлены насосы соответствующих характеристик», — сказал Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, проект будет включать инструкции и рекомендации по эксплуатации объекта.
«Проектные работы включают в себя детальный анализ состояния существующих фонтанов и каскадов, а также инженерно-геологические изыскания. Обязательным условием для участия компании в тендере было наличие у исполнителя или нанятого ею сотрудника опыта в обустройстве/реконструкции и проектировании фонтанов на территории государств-членов Европейского Союза (в соответствии со стандартом EN50110-1) по состоянию на 1 января 2020 года. Считаю, что, учитывая пережитую нами трагедию, привлечение европейских специалистов к этому проекту важно», — отметил Каха Каладзе.
По его словам, работы будут полностью завершены весной 2027 года.
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