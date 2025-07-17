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Миграционная служба задержала девятерых нелегалов


17.07.2025   10:50


В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД провели специальное мероприятие иммиграционного контроля.

По данным МВД, на основании полученной информации сотрудники департамента в рамках мероприятия провели проверки отдельных объектов, направленные на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.

«В результате комплексного мероприятия задержаны девять иностранных граждан. Среди них граждане Нигерии, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана и Индии. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».

В настоящее время указанные лица размещены в Центре временного размещения Департамента миграции. В отношении них проводятся соответствующие процедуры по высылке из страны.

Департамент миграции будет регулярно проводить специальные мероприятия иммиграционного контроля для обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в информации МВД.


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