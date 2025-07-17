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На мосту через Арагви движение ограничено до 07:00 утра
17.07.2025 17:27
На 26-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси–Сенаки–Леселидзе, на мосту через реку Арагви (левая сторона, в направлении Тбилиси), повреждена плита проезжей части.
В целях безопасности ведутся демонтажные работы, усиление арматуры и укладка новой плиты. В связи с этим движение транспорта по мосту осуществляется только по одной полосе, и такой режим сохранится до 07:00 утра завтрашнего дня.
Параллельно с этим, рядом с существующим мостом идет строительство нового, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Мост был построен в 1973 году, и повреждения проезжей части часто требуют ремонтных работ, что периодически ограничивает движение и создает неудобства для водителей.
Департамент автомобильных дорог приносит извинения за доставленные неудобства.
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