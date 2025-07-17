|
|
|
В Гонио обрушилась несущая конструкция строящегося многоэтажного корпуса
17.07.2025 18:32
В курортном поселке Гонио, у набережной, обрушилась несущая конструкция строящегося многоэтажного корпуса, пострадал один человек, он был доставлен в клинику.
Как сообщили агентству »Интерпрессньюс» в Службе чрезвычайных ситуаций, спасательные работы на месте продолжаются, остальные детали станут известны позже.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна