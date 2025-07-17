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В Гонио обрушилась несущая конструкция строящегося многоэтажного корпуса


17.07.2025   18:32


В курортном поселке Гонио, у набережной, обрушилась несущая конструкция строящегося многоэтажного корпуса, пострадал один человек, он был доставлен в клинику.

Как сообщили агентству »Интерпрессньюс» в Службе чрезвычайных ситуаций, спасательные работы на месте продолжаются, остальные детали станут известны позже.


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