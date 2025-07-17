Штрафы за переделанные глушители выросли - машины увозят на штрафстоянку

17.07.2025 20:15





В ходе внеочередной сессии парламент Грузии принял закон об увеличении штрафов за езду на автомобилях, заводские настройки которых были самовольно изменены. У полицейских также появилась возможность отправлять такие машины на штрафстоянку. По большей части это затронуло глушители — автомобилисты, у которых транспортное средство модифицировано именно в этой части, жалуются и собираются протестовать.



До поправок жители Тбилиси часто жаловались на шум автомобилей, ездящих с большой скоростью в ночное время. Шуму способствовали и переделанные глушители. Проект Chemi Kalaki Mklavs предлагал установить предел шума в децибелах и штрафовать нарушителей.



В фейсбуке водители пишут, что полицейские не только штрафуют, но и перевозят машину на штрафстоянку. При этом забрать ее оттуда можно только тогда, когда автомобиль будет соответствовать нормам законодательства. Для этого нужно привезти мастера на стоянку и проводить не самые простые работы именно там.



Автомобилисты считают закон несправедливым. 20 июля против него анонсирована акция протеста. Chemi Kalaki Mklavs также выступили против, призвав бороться именно с шумом, а не техническими характеристиками.



Давит Месхишвили, председатель Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Грузии, заявил Paper Kartuli, что нужно усилить контроль за самовольной переделкой транспорта:



«Мы считаем, что правильное решение — усилить контроль, учитывая, что в страну в основном завозят подержанные автомобили из США, Германии, Японии, Китая. И нередко их уже здесь, в Грузии, переделывают: либо под пассажирские, либо, наоборот, под грузовые нужды. Например, многие маршрутные микроавтобусы были изначально грузовыми машинами, которые переделали в пассажирский транспорт. Такие переделки не должны быть кустарными. Самовольная переделка транспорта будет строго запрещена и наказываться по всей строгости».





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