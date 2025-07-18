Бачиашвили опросят в Глданском медицинском учреждении №18 по факту избиения в камере

18.07.2025 11:08





Бывший руководитель Фонда соинвестирования, осуждённый Георгий Бачиашвили, будет опрошен сегодня в Глданском медицинском учреждении №18.



Следователь войдет к Бачиашвили через несколько минут. Дело касается избиения Бачиашвили в его же камере.



На опросе бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили также будут присутствовать его адвокаты.



Для информации, бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили опубликовал письмо из Глданской тюрьмы, в котором описал детали насилия в отношении него. Как скказано в заявлении Георгия Бачиашвили, физическое нападение на него произошло 11 июля. По его же информации, 8 июля изначально его вызвал к себе начальник учреждения № 8 Давид Гогоберишвили и посоветовал открыть для Бидзины Иванишвили все банковские счета, обороты криптовалюты и адреса счёта, а вечером 11 июля к нему в камеру вошёл неизвестный, который расправился физически.





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