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Пострадавший в результате обвала конструкции здания в Гонио скончался в клинике


18.07.2025   11:12


Скончался мужчина в возрасте до 30 лет, пострадавший и госпитализированный после обрушения опорной конструкции в строящемся многоэтажном корпусе в Гонио.

По информации врачей, его состояние оценивалось как критическое.

Вчера в Гонио в результате обрушения строительных лесов с 25-го этажа строящегося здания упал молодой мужчина.

В связи с произошедшим Министерство внутренних дел начало расследование.


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