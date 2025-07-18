Пострадавший в результате обвала конструкции здания в Гонио скончался в клинике

18.07.2025 11:12





Скончался мужчина в возрасте до 30 лет, пострадавший и госпитализированный после обрушения опорной конструкции в строящемся многоэтажном корпусе в Гонио.



По информации врачей, его состояние оценивалось как критическое.



Вчера в Гонио в результате обрушения строительных лесов с 25-го этажа строящегося здания упал молодой мужчина.



В связи с произошедшим Министерство внутренних дел начало расследование.





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