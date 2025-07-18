|
|
|
Пострадавший в результате обвала конструкции здания в Гонио скончался в клинике
18.07.2025 11:12
Скончался мужчина в возрасте до 30 лет, пострадавший и госпитализированный после обрушения опорной конструкции в строящемся многоэтажном корпусе в Гонио.
По информации врачей, его состояние оценивалось как критическое.
Вчера в Гонио в результате обрушения строительных лесов с 25-го этажа строящегося здания упал молодой мужчина.
В связи с произошедшим Министерство внутренних дел начало расследование.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна