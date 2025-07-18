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МВД начало расследование в связи с фактом убийства в ресторане в Батуми
18.07.2025 17:04
Министерство внутренних дел начало расследование в связи с фактом убийства в одном из ресторанов в Батуми.
Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в ведомстве, начато расследование по статьям 108 и 236 Уголовного кодекса.
По их данным, погиб иностранный гражданин.
«В центр управления общественной безопасностью Министерства ВД «112» поступило сообщение о стрельбе в одном из объектов, расположенных на улице Ниношвили в Батуми.
Сразу после получения уведомления на место прибыли представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел.
Установлено, что в результате стрельбы из огнестрельного оружия убит иностранный гражданин.
Расследование по фактам умышленного убийства и незаконного приобретения -хранения - ношения огнестрельного оружия ведется в соответствии со статьями 108 и 236 УК Грузии.
Правоохранителями проводятся все соответствующие следственные действия», - сообщили в МВД.
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