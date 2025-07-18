МВД начало расследование в связи с фактом убийства в ресторане в Батуми

18.07.2025 17:04





Министерство внутренних дел начало расследование в связи с фактом убийства в одном из ресторанов в Батуми.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в ведомстве, начато расследование по статьям 108 и 236 Уголовного кодекса.



По их данным, погиб иностранный гражданин.



«В центр управления общественной безопасностью Министерства ВД «112» поступило сообщение о стрельбе в одном из объектов, расположенных на улице Ниношвили в Батуми.



Сразу после получения уведомления на место прибыли представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел.



Установлено, что в результате стрельбы из огнестрельного оружия убит иностранный гражданин.



Расследование по фактам умышленного убийства и незаконного приобретения -хранения - ношения огнестрельного оружия ведется в соответствии со статьями 108 и 236 УК Грузии.



Правоохранителями проводятся все соответствующие следственные действия», - сообщили в МВД.





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