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МВД начало расследование в связи с фактом убийства в ресторане в Батуми


18.07.2025   17:04


Министерство внутренних дел начало расследование в связи с фактом убийства в одном из ресторанов в Батуми.

Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в ведомстве, начато расследование по статьям 108 и 236 Уголовного кодекса.

По их данным, погиб иностранный гражданин.

«В центр управления общественной безопасностью Министерства ВД «112» поступило сообщение о стрельбе в одном из объектов, расположенных на улице Ниношвили в Батуми.

Сразу после получения уведомления на место прибыли представители соответствующих подразделений Министерства внутренних дел.

Установлено, что в результате стрельбы из огнестрельного оружия убит иностранный гражданин.

Расследование по фактам умышленного убийства и незаконного приобретения -хранения - ношения огнестрельного оружия ведется в соответствии со статьями 108 и 236 УК Грузии.

Правоохранителями проводятся все соответствующие следственные действия», - сообщили в МВД.


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