Грузия уступает соседним странам по чистоте питьевой воды — EPI

18.07.2025 17:26





Согласно последнему отчету Индекса экологической эффективности (EPI, Environmental Performance Index), Грузия занимает предпоследнее место среди соседей по уровню безопасности и чистоты питьевой воды. Впереди – Армения, Россия и Турция. Ниже, чем Грузия, в рейтинговой таблице находится Азербайджан.



Обновленный рейтинг оценивает доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам по 100-балльной шкале, где 100 баллов — это эталон чистоты, а 0 — наихудшее качество. EPI охватывает 180 государств. В глобальном рейтинге Грузия находится на 79-м месте. Среди государств постсоветского пространства, опережающих Грузию, картина такая:



Эстония - 49 место

Беларусь - 52 место

Латвия - 56 место

Литва - 57 место

Армения - 60 место

Россия – 65 место

Украина и Казахстан - 66 место

Узбекистан – 77 место

Азербайджан – 97 место



По данным EPI, самая чистая питьевая вода в мире (рейтинг – 100 баллов) – в Финляндии, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.



Если говорить о качестве воды из-под крана в Тбилиси и Батуми, то напомню, что формально она считается безопасной для питья - её качество регулярно проверяется в аккредитованных лабораториях. Однако многие предпочитают воду кипятить, использовать фильтры или покупать бутилированную.





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