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Грузия уступает соседним странам по чистоте питьевой воды — EPI
18.07.2025 17:26
Согласно последнему отчету Индекса экологической эффективности (EPI, Environmental Performance Index), Грузия занимает предпоследнее место среди соседей по уровню безопасности и чистоты питьевой воды. Впереди – Армения, Россия и Турция. Ниже, чем Грузия, в рейтинговой таблице находится Азербайджан.
Обновленный рейтинг оценивает доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам по 100-балльной шкале, где 100 баллов — это эталон чистоты, а 0 — наихудшее качество. EPI охватывает 180 государств. В глобальном рейтинге Грузия находится на 79-м месте. Среди государств постсоветского пространства, опережающих Грузию, картина такая:
Эстония - 49 место
Беларусь - 52 место
Латвия - 56 место
Литва - 57 место
Армения - 60 место
Россия – 65 место
Украина и Казахстан - 66 место
Узбекистан – 77 место
Азербайджан – 97 место
По данным EPI, самая чистая питьевая вода в мире (рейтинг – 100 баллов) – в Финляндии, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.
Если говорить о качестве воды из-под крана в Тбилиси и Батуми, то напомню, что формально она считается безопасной для питья - её качество регулярно проверяется в аккредитованных лабораториях. Однако многие предпочитают воду кипятить, использовать фильтры или покупать бутилированную.
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