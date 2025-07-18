Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия уступает соседним странам по чистоте питьевой воды — EPI


18.07.2025   17:26


Согласно последнему отчету Индекса экологической эффективности (EPI, Environmental Performance Index), Грузия занимает предпоследнее место среди соседей по уровню безопасности и чистоты питьевой воды. Впереди – Армения, Россия и Турция. Ниже, чем Грузия, в рейтинговой таблице находится Азербайджан.

Обновленный рейтинг оценивает доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам по 100-балльной шкале, где 100 баллов — это эталон чистоты, а 0 — наихудшее качество. EPI охватывает 180 государств. В глобальном рейтинге Грузия находится на 79-м месте. Среди государств постсоветского пространства, опережающих Грузию, картина такая:

Эстония - 49 место
Беларусь - 52 место
Латвия - 56 место
Литва - 57 место
Армения - 60 место
Россия – 65 место
Украина и Казахстан - 66 место
Узбекистан – 77 место
Азербайджан – 97 место

По данным EPI, самая чистая питьевая вода в мире (рейтинг – 100 баллов) – в Финляндии, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

Если говорить о качестве воды из-под крана в Тбилиси и Батуми, то напомню, что формально она считается безопасной для питья - её качество регулярно проверяется в аккредитованных лабораториях. Однако многие предпочитают воду кипятить, использовать фильтры или покупать бутилированную.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна