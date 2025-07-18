Временно закрыта граница между Турцией и Грузией

18.07.2025 20:41





По состоянию на 18:30 переход через границу между Турцией и Грузией временно приостановлен. С обеих сторон скопились граждане, которые не могут пересечь границу.



Издание «Батумелеби» связалось с Службой доходов, где сообщили, что не располагают информацией о причинах закрытия и перенаправили к Патрульной полиции.



Министерство внутренних дел пока не предоставило официальных разъяснений по поводу случившегося.





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