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Временно закрыта граница между Турцией и Грузией
18.07.2025 20:41
По состоянию на 18:30 переход через границу между Турцией и Грузией временно приостановлен. С обеих сторон скопились граждане, которые не могут пересечь границу.
Издание «Батумелеби» связалось с Службой доходов, где сообщили, что не располагают информацией о причинах закрытия и перенаправили к Патрульной полиции.
Министерство внутренних дел пока не предоставило официальных разъяснений по поводу случившегося.
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