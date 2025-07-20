В селе Мегврекиси у линии оккупации открылся спортивный зал «Клуб Кахи»

20.07.2025 15:15





В селе Мегврекиси у линии оккупации состоялось торжественное открытие тренировочного спортивного зала «Клуб Кахи», который ранее основал вице-президент Национальной федерации тяжелой атлетики Грузии, трехкратный олимпийский чемпион и рекордсмен Кахи Кахиашвили.



На церемонии открытия «Клуба Кахи» присутствовали министр спорта Шалва Гоголадзе, исполняющий обязанности мэра муниципалитета Гори Константин Бузаладзе, глава Администрации Южной Осетии Тамаз Бестаев, члены парламента Грузии, представители Федерации легкой атлетики и местного самоуправления.



1 3 новости Кахи Кахиашвили, Мегврекиси, оккупированные регионы Грузии, Федерация тяжелой атлетики Грузии, Цхинвали



Спикеры в своем слове подчеркивали, что спортивная инфраструктура в селе Мегврекиси будет способствовать развитию тяжелой атлетики и здоровому образу жизни среди населения у линии оккупации.



Добавим, трехкратный олимпийский чемпион Кахи Кахиашвили, который является родом из Цхинвали, организовал спортивную инфраструктуру несколько лет назад. Федерация тяжелой атлетики оснастила спортивную базу тренажерами.



В настоящее время на базе тренируются более 50 молодых людей, проживающих в Мегврекиси и близлежащих селах.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





