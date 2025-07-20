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Незаконный бизнес по производству молока, сметаны и сыра обнаружили в Тбилиси


20.07.2025   15:56


Предприятие без регистрации работало в районе метро «Самгори». В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-гигиенических норм и установленных требований безопасности пищевых продуктов, сообщает национальное агентство продовольствия.

Детали. У предпринимателей изъяли 419 банок сметаны, более 10 килограммов сыра, 35 литровых упаковок молока и еще 110 литров молока. Бизнес оштрафовали, а производство приостановили.

Всего в этом году специалисты проверили 3580 предприятий по производству молока и молочной продукции. Из них 32 производителя работали без регистрации.


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