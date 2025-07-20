В 26 км от границы Грузии произошло землетрясение

20.07.2025 19:17





В 26 км от границы Грузии произошло змлетрясение.



Информацию об этом распространяет Институт наук по изучению земли и Национальный центр сейсмического мониторинга.



В частности, согласно информации, сегодня в 16:20 по тбилисскому времени, в Ингушетии, Россия, в 26 км от границы с Грузией произошло землетрясение магнитудой 4.2 (Ml) .





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