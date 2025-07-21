В Грузии освободили белоруса, арестованного после запроса убежища

21.07.2025 15:19





18 июля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения гражданину Беларуси, ранее арестованному на три месяца. Теперь он обязан дважды в неделю отмечаться в Департаменте миграции МВД. Информацию подтвердил правозащитник Роман Кисляк.



Мужчина прибыл в департамент 14 июля, чтобы подать заявление на убежище. Изначально его приняли, но позже вернули, после чего заявителя задержали. Причиной стали истекший ещё в 2020 году белорусский паспорт и нарушение сроков пребывания в Грузии.



По словам девушки задержанного, его начали разыскивать белорусские силовики за репосты из признанных «экстремистскими» источников. Он опасался обновлять паспорт в белорусском консульстве из-за риска преследования.



После регистрации прошения об убежище состоялось первое интервью. В соответствии с грузинским законодательством, суд должен был повторно рассмотреть вопрос о мере пресечения уже в статусе соискателя убежища. Защиту обеспечивали два адвоката.



Грузия систематически отказывает белорусам в убежище. По оценкам, сейчас в стране проживает около 12 тысяч белорусов, уехавших из-за репрессий. Однако их число снижается на фоне отказов и депортаций. Власти страны считают режим Лукашенко легитимным и вступили в открытое противостояние с ЕС и США.







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