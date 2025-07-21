В трёх тоннелях Тбилиси будет временно ограничено движение транспорта – мэрия

21.07.2025 18:52





Как сообщает мэрия Тбилиси, в связи с проведением работ по установке наружного освещения движение транспорта будет временно ограничено в трёх тоннелях Тбилиси.



В частности, 22 июля с 00:30 до 06:00 движение транспорта будет ограничено в тоннеле от шоссе Амирэджиби до улицы Бахтриони, под мостом Галактиони и в тоннелях под памятником Давиду Строителю.



«Освещение во всех трёх тоннелях будет заменено на современное, энергоэффективное светодиодное.



В указанный период движение транспорта будет ограничено в обоих направлениях в тоннеле от шоссе Амирэджиби до улицы Бахтриони; в тоннеле под мостом Галактиони ограничение движения транспорта будет односторонним – от Лагуна Вере до Сухого моста; движение транспорта в тоннеле под памятником Давиду Строителю будет ограничено одной полосой от проспекта Маршала Геловани до аллеи Агмашенебели», – говорится в заявлении мэрии.





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