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В трёх тоннелях Тбилиси будет временно ограничено движение транспорта – мэрия
21.07.2025 18:52
Как сообщает мэрия Тбилиси, в связи с проведением работ по установке наружного освещения движение транспорта будет временно ограничено в трёх тоннелях Тбилиси.
В частности, 22 июля с 00:30 до 06:00 движение транспорта будет ограничено в тоннеле от шоссе Амирэджиби до улицы Бахтриони, под мостом Галактиони и в тоннелях под памятником Давиду Строителю.
«Освещение во всех трёх тоннелях будет заменено на современное, энергоэффективное светодиодное.
В указанный период движение транспорта будет ограничено в обоих направлениях в тоннеле от шоссе Амирэджиби до улицы Бахтриони; в тоннеле под мостом Галактиони ограничение движения транспорта будет односторонним – от Лагуна Вере до Сухого моста; движение транспорта в тоннеле под памятником Давиду Строителю будет ограничено одной полосой от проспекта Маршала Геловани до аллеи Агмашенебели», – говорится в заявлении мэрии.
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