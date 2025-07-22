Стихия нанесла ущерб населению Адигенского муниципалитета

22.07.2025 11:13





В Адигенском муниципалитете стихия нанесла ущерб населению. В результате стихии в селе Гомаро пострадали семь семей.



Из-за сильного дождя сошедший селевой поток повредил жилые дома и дворы. Один дом практически полностью был накрыт селевыми массами. В домах повреждена и уничтожена мебель, бытовая техника и хозяйственные вещи. Также повреждены около десяти автомобилей.



Пострадавшие семьи временно размещены у соседей. На месте ожидается прибытие тяжелой техники для начала очистительных работ.



По словам местных жителей, сильный дождь начался вчера около 18:00, после чего сошедший селевой поток разрушил хозяйственные постройки, заборы и ворвался в дома.



Стихия нанесла ущерб и жителям села Шоха Адигенского муниципалитета, куда также направляется съемочная группа Первого канала.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





