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Стихия нанесла ущерб населению Адигенского муниципалитета
22.07.2025 11:13
В Адигенском муниципалитете стихия нанесла ущерб населению. В результате стихии в селе Гомаро пострадали семь семей.
Из-за сильного дождя сошедший селевой поток повредил жилые дома и дворы. Один дом практически полностью был накрыт селевыми массами. В домах повреждена и уничтожена мебель, бытовая техника и хозяйственные вещи. Также повреждены около десяти автомобилей.
Пострадавшие семьи временно размещены у соседей. На месте ожидается прибытие тяжелой техники для начала очистительных работ.
По словам местных жителей, сильный дождь начался вчера около 18:00, после чего сошедший селевой поток разрушил хозяйственные постройки, заборы и ворвался в дома.
Стихия нанесла ущерб и жителям села Шоха Адигенского муниципалитета, куда также направляется съемочная группа Первого канала.
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