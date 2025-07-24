На окраине Тбилиси начали принудительное выселение из аварийных домов

24.07.2025 11:54





На фоне шума и противостояния сегодня начался процесс выселения из нескольких аварийных многоквартирных домов в районе Варкетили на окраине Тбилиси.



С утра по адресу Твалчрелидзе, 1 были мобилизованы сотрудники Национального бюро исполнения и полиции. Один мужчина забрался на крышу и угрожал спрыгнуть, если выселение не остановят, однако полиции удалось предотвратить инцидент.



Часть жителей утверждает, что им не предложили альтернативного жилья, а власти не реагировали на их многочисленные просьбы о встречах. Они также заявляют о возможных интересах бизнесмена, якобы приближенного к правящей партии «Грузинская мечта».



Национальное бюро исполнения Грузии заявило, что пять недостроенных зданий по данному адресу являются частной собственностью, находятся в аварийном состоянии и угрожают жизни людей. Эксперты установили, что существует риск обрушения.

В бюро отметили, что переговоры с владельцем зданий и жителями велись на протяжении нескольких месяцев. Кредитор выразил готовность совместно с государственными органами обеспечить временное жилье для семей и оплатить аренду, однако часть жильцов отказалась.



По данным ведомства, в настоящее время 53 семьи занимают помещения, но фактически не проживают там. Утверждается, что они начали ремонтные работы, рассчитывая впоследствии потребовать компенсации.



В бюро добавили, что среди жильцов 58 человек имеют статус вынужденных переселенцев: 24 из них уже получили жилье, 29 подали заявки на квартиры или дома в сельской местности, и шесть заявок одобрены.



Сколько всего человек проживает по адресу, ведомство не уточняет. СМИ заявляют о 140 семьях.



Национальное бюро призвало незаконно заселившихся добровольно выполнить решение суда и принять предложенную помощь. В противном случае процесс выселения продолжат в принудительном порядке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





