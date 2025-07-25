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Батумские власти тратят 3 000 лари на эскизы мебели для Сакребуло
25.07.2025 16:02
Батумская мэрия объявила тендер на «услугу по созданию дизайна офисной мебели» для рабочих кабинетов городского Сакребуло. Стоимость тендера — 3 000 лари, и это только за разработку: замеры, чертежи, описание материалов, цвета и назначения каждой детали.
По условиям тендера, дизайнер должен будет подготовить схемы для:
• 40 компьютерных столов,
• 7 столов для председателей фракций и комиссий,
• 15 шкафов,
• 2 больших архивных шкафа,
• 20 тумб,
• 30 спинок для кресел,
• 10 настенных полок.
Работа должна быть выполнена в течение 7 дней с момента подписания контракта. После утверждения дизайна, мэрия планирует провести отдельную закупку на изготовление мебели. Сколько потратят на сами столы и шкафы — пока неизвестно.
Приём заявок на участие стартует 5 августа и завершится 8 августа.
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