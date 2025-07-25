Батумские власти тратят 3 000 лари на эскизы мебели для Сакребуло

25.07.2025 16:02





Батумская мэрия объявила тендер на «услугу по созданию дизайна офисной мебели» для рабочих кабинетов городского Сакребуло. Стоимость тендера — 3 000 лари, и это только за разработку: замеры, чертежи, описание материалов, цвета и назначения каждой детали.



По условиям тендера, дизайнер должен будет подготовить схемы для:

• 40 компьютерных столов,

• 7 столов для председателей фракций и комиссий,

• 15 шкафов,

• 2 больших архивных шкафа,

• 20 тумб,

• 30 спинок для кресел,

• 10 настенных полок.



Работа должна быть выполнена в течение 7 дней с момента подписания контракта. После утверждения дизайна, мэрия планирует провести отдельную закупку на изготовление мебели. Сколько потратят на сами столы и шкафы — пока неизвестно.



Приём заявок на участие стартует 5 августа и завершится 8 августа.





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