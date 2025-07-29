В Боржоми изъято и опечатано 800 литров пива и кваса нелегального предприятия

29.07.2025 17:55





Национальное агентство продовольствия изъяло и опечатало 800 литров пива и кваса из нелегального предприятия в Боржоми. Предприниматель был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.



"Инспекторы регионального управления Самцхе-Джавахети СЭС на основании телефонного сообщения (?!) в рамках внепланового государственного контроля выявили нелегальное предприятие по производству пива и кваса.

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"Kharazi” (адрес: Боржоми, ул. Гр. Робакидзе N62) осуществляло деятельность без регистрации в реестре экономической деятельности. В то же время при инспектировании было установлено, что при производстве продуктов питания были нарушены гигиенические нормы", - сообщает ведомство.





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