Полицейский в Гори попытался запретить видеосъёмку без журналистского удостоверения

29.07.2025 19:15





Сотрудник полиции Гори, Иосеб Гагнидзе, заявил, что гражданин не имеет права вести видеосъёмку полицейских мероприятий, если он не является журналистом с удостоверением или бейджем.



С таким требованием он обратился к корреспонденту издания «Картили самбеби» Георгию Ахалкаци, который освещал мероприятие перед кафедральным собором в Гори.



По словам полицейского, могут даже изъять мобильный телефон, если гражданин начнёт съёмку без журналистских документов.



Георгий Ахалкаци утверждает, что полицейский проявил к нему агрессию после того, как он зафиксировал нарушения в ходе следственных действий: отсутствовало ограждение места происшествия, не был вызван адвокат, обыск проводился без понятых, а территория была свободно доступна для посторонних.



Между тем, существуют многочисленные судебные решения, подтверждающие, что наличие видеозаписи во время обыска играет ключевую роль и защищает как права граждан, так и законность самого процесса.





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