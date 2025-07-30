Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 36 иностранных граждан

30.07.2025 10:55





В результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни при тесной координации Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующих подразделений ведомства, из страны были выдворены 36 иностранных граждан.



Из Грузии были депортированы граждане следующих стран: Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Непала, Нигерии, Пакистана, России, Филиппин и Китая — всего 36 человек. В соответствии с действующим законодательством, всем депортированным лицам был наложен запрет на въезд в страну.



Следует отметить, что в текущем месяце Департамент миграции совместно с другими подразделениями министерства в ходе комплексных мероприятий выдворил из Грузии 115 иностранных граждан. По статистическим данным за семь месяцев 2025 года, всего из страны были депортированы 640 иностранных граждан, что представляет собой рост на 233% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций — выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны.







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