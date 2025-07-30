Незаконная вырубка леса: выявлены масштабные нарушения в Кахети, Самегрело и Аджарии

30.07.2025 11:02





Сотрудники Департамента экологического надзора при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства выявили факты незаконной заготовки и транспортировки древесины в ряде регионов страны.



В муниципалитетах Ахмета, Чхороцку, Кеда, Хуло и Шуахеви граждане перевозили большие объёмы древесины, изготовленной преимущественно из деревьев, незаконно срубленных в государственных лесах.



В общей сложности изъято 92 единицы круглого леса разных пород.



На нарушителей были составлены административные протоколы. Дела, содержащие признаки уголовного преступления, переданы в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.



«Экипажи экологического надзора ведут круглосуточное патрулирование по всей стране, чтобы своевременно предотвращать и пресекать случаи незаконной вырубки леса, браконьерства, рыболовства и других экологических правонарушений.



Напоминаем: каждое сообщение, поступающее на горячую линию Министерства охраны окружающей среды по номеру 153, рассматривается и сопровождается оперативным реагированием», - говорится в заявлении Департамента.





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