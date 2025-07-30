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В Батуми выявлено почти 47 тысяч нарушений правил парковки с начала года


30.07.2025   15:24


Служба надзора за парковкой Муниципальной инспекции Батуми в текущем году выявила 46 948 нарушений.

В том числе:
• 32 614 — стоянка без оплаты парковки;
• 5 264 — стоянка на тротуаре;
• 4 288 — нарушение правил стоянки/остановки и других дорожных знаков;
• 3 301 — стоянка на автобусной остановке;
• 846 — другие виды нарушений правил парковки;
• 476 — неправильная парковка на велодорожке;
• 159 — стоянка на местах, предназначенных для транспорта лиц с ограниченными возможностями.

В рамках контроля 3 177 автомобилей были эвакуированы на штрафстоянку.


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