С 1 августа в Тбилиси вводится 1 340 новых мест для зонально-почасовой парковки

30.07.2025 21:08





С 1 августа в Тбилиси вводится 1 340 новых мест для зонально-почасовой парковки. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства города:



«С 1 августа система зонально-почасовой парковки будет введена в районе Мтацминда, в микрорайонах Вазисубани и Багеби, в части Диди Дигоми и на проспекте Бери Габриэл Салоси.



Напоминаю, что для местных жителей парковка — бесплатная. Для этого необходимо зарегистрировать свой автомобиль в системе, после чего можно будет бесплатно парковать до двух транспортных средств в радиусе 100 метров от места жительства. Во всех остальных случаях стоимость парковки составит 1 лари в час», — заявил Каладзе.





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