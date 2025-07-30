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С 1 августа в Тбилиси вводится 1 340 новых мест для зонально-почасовой парковки


30.07.2025   21:08


С 1 августа в Тбилиси вводится 1 340 новых мест для зонально-почасовой парковки. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства города:

«С 1 августа система зонально-почасовой парковки будет введена в районе Мтацминда, в микрорайонах Вазисубани и Багеби, в части Диди Дигоми и на проспекте Бери Габриэл Салоси.

Напоминаю, что для местных жителей парковка — бесплатная. Для этого необходимо зарегистрировать свой автомобиль в системе, после чего можно будет бесплатно парковать до двух транспортных средств в радиусе 100 метров от места жительства. Во всех остальных случаях стоимость парковки составит 1 лари в час», — заявил Каладзе.


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