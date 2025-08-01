В Ахмета продолжаются работы по ликвидации последствий стихии

01.08.2025 13:32





В городе Ахмета до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.



При мэрии муниципалитета Ахмета создана специальная социальная комиссия, которая занимается подсчётом ущерба на всей территории муниципалитета.



По информации мэра Ахмета Алекси Пицхелаури, в ликвидации последствий стихии участвуют соответствующие службы мэрии, Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями и технические бригады компании «Энерго Про Джорджия».



Поздно ночью в городе Ахмета из-за сильного ветра и дождя была повреждена инфраструктура — у нескольких частных домов и коммерческих объектов ураган полностью сорвал крыши. Ветер снёс крышу с Дома культуры в Ахмета, здания публичной школы в селе Кистаури и спортивного зала в селе Матани. Ураган повалил многолетние деревья, перекрыв автомобильные дороги. Кроме того, стихия повредила линии электропередач и опоры, в результате чего город Ахмета и несколько сёл остались без электроснабжения, имеются также перебои с интернетом.







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