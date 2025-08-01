Задержан представитель Агентства сельского развития по обвинению в мошенничестве

01.08.2025 15:30





Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала начальника Департамента управления проектами и технической помощи Агентства сельского развития Грузии Т.К., сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Следственной службы Минфина Элгуджа Тавберидзе.



Обвиняемый с целью получения личной имущественной выгоды активно участвовал в преступной деятельности организованной группы и совместно с бывшим сотрудником агентства Л.Д. и другими членами группы распределил незаконно полученные средства, утверждает Тавберидзе.



«Напоминаем, что в рамках продолжающегося расследования Следственной службы 18 июля 2025 года были задержаны 11 человек по обвинению в мошенническом присвоении грантов, выделенных в рамках «Государственной программы софинансирования сельскохозяйственной техники», на общую сумму 826 815 лари, в том числе один из организаторов – Л.Д., бывший сотрудник Агентства сельского развития.



Следствием установлено, что в 2021–2024 годах обвиняемые неоднократно обращались в агентство от имени различных бенефициаров с целью получения грантов и представляли поддельные счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи оборудования и аудиторские заключения.



На основании представленных поддельных документов агентство перечислило сумму софинансирования, выделенную на закупку сельскохозяйственной техники – 826 815 лари, на банковские счета обвиняемых.



В целях возмещения ущерба, причиненного государству, был наложен арест на крупное имущество и банковские счета, зарегистрированные на имя обвиняемого и связанных с ним лиц.



Расследование ведётся по статьям 210, 180 и 362 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают в качестве вида и меры наказания лишение свободы на срок от семи до десяти лет.



Для установления полного размера ущерба, причиненного государству, и расширения круга виновных лиц продолжаются интенсивные следственные действия», — заявил Элгуджа Тавберидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





