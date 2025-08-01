Жителей Грузии предупреждают об угрозе оползней и селей в горных районах

01.08.2025 15:45





Национальное агентство окружающей среды предупредило об угрозе оползней и селей в горных районах Грузии в ближайшие дни. По данным ведомства, их причиной могут стать сильные дожди и град на фоне жары.



«На фоне высоких температур вечером и ночью 1 и 2 августа в Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами, в северных горных районах Восточной Грузии и в Западной Грузии – местами сильные, возможен град и усиление ветра во время грозы», — говорится в сообщении ведомства.



«Ожидаемые осадки могут вызвать внезапные паводки на малых реках Грузии, а также возникновение и активизацию оползней и селей в холмистых и горных районах. Уровень угрозы — средний», — заявили в агентстве.





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