Уровень угрозы в Девдоракском ущелье в настоящее время минимален

01.08.2025 18:19





«В Девдоракском ущелье в настоящее время уровень опасности минимален, уровень воды вернулся к первоначальной отметке, селевые потоки и грязекаменные процессы больше не фиксируются», — об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.



В информации отмечается, что агентство дало рекомендацию открыть дорогу.



«По информации Национального агентства окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, 31 июля текущего года система оповещения, установленная в Девдоракском ущелье, зафиксировала селевой процесс; система немедленно передала сигнал тревоги на пограничный пропускной пункт «Ларс», после чего движение на дороге было оперативно ограничено.



Для оценки дополнительных угроз специалисты Национального агентства окружающей среды с помощью дронов провели обследование ущелья Девдораки–Амали и оценку возможных рисков.



Интенсивные атмосферные осадки, выпавшие в Казбегском муниципалитете, вызвали формирование селевых потоков в притоках реки Терек. Особенно важно отметить ущелья рек Куро и Чхере, а также мощный селевой поток в правом притоке Терека у села Цдо, временно перегородивший русло реки. На данный момент затор устранён, и угрозы для ущелья не представляет. Также мощный селевой поток прошёл по руслу реки Амали-Девдораки, однако он не оказал воздействия на инфраструктурные объекты, расположенные в Дарьяльском ущелье.



Для справки: эффективность подобных систем оповещения уже проверена и апробирована для ущелий, расположенных вблизи дорожной инфраструктуры. Эта система позволяет при необходимости в кратчайшие сроки ограничить движение автотранспорта», — говорится в распространённой информации Национального агентства окружающей среды.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





