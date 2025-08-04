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Электрораспределительная компания "Теласи" сообщила о хакерской атаке на свои серверы


04.08.2025   15:06


Электрораспределительная компания "Теласи" сообщила о хакерской атаке на свои серверы. Два дня их сайт остаётся недоступен.

«Сейчас мы не можем отправлять электронные уведомления клиентам об аварийных отключениях и проводимых работах, а также направлять заблаговременную информацию соответствующим организациям относительно согласования плановых работ.

При этом, электроснабжение столицы осуществляется в штатном режиме» – говорится в сообщении.

Специалисты "Теласи" занимаются решением проблемы, но официально сроки возобновления работы серверов не называются.


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