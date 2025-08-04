В Грузии за полгода зафиксировано более 7 000 пожаров

04.08.2025 19:09





По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), за первые шесть месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 7 440 случаев пожаров — это на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда было зафиксировано 5 985 случаев).



В результате пожаров:



Погибли: 32 человека;

Пострадали: 92 человека;

Полностью уничтожено: 299 зданий;

Погиб скот: 218 голов крупного рогатого скота (на 208 больше, чем в 2024 году).



Рост числа инцидентов указывает на необходимость усиления противопожарных мер, особенно в сельской местности и при высоких летних температурах. Официальные органы пока не сообщили, какие именно причины стали самыми распространёнными в этом году.





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